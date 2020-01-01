أخبار إنتر اليوم | أزمة لاوتارو مارتينيز وغزل ناينجولان لكونتي

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الـ 15 من يونيو 2020.

رغبة كونتي في ضم عناصر تتمتع بالخبرة على حساب الشباب، وتصريحات رادجا ناينجولان وقرب حسم مفاوضات سيباستيان إسبوزيتو ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الـ 15 من يونيو.

كونتي يفضل الخبرة على الشباب

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر قد أخبر الإدارة إنه يفضل الحصول على الدعم في الفريق عن طريق خبرات على حساب الشباب.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن كونتي يرفض المخاطرة مع الشباب في ظل رغبته في حصد الألقاب لصالح إنتر.

المزيد من الفرق

ناينجولان يريد العمل مع كونتي

رادجا ناينجولان لاعب إنتر المعار لصفوف كالياري أعرب عن رغبته في العمل مع المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي للفريق.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب وقال: "سأحب أن أعمل رفقة أنطونيو كونتي، خلال تدربي معه رأيت الكثير من الإصرار وشخصية قوية للغاية، هو مدرب عظيم".

مفاوضات ضم سيباستيان إسبوزيتو تتقدم

نجم مانشستر يونايتد عن مواجهة الظاهرة: كدت أبلل سروالي

بحسب ما ذكرت شبكة "لا جازيتا ديلو سبورت" فالمفاوضات بين إنتر ونادي أتالانتا من أجل ضم اللاعب سيباستيان إسبوزيتو تسير بشكل جيد.

الصحيفة تؤكد أن إنتر لا يمانع رحيل اللاعب، لكنه يرفض أن يرحل بشكل نهائي أو دون أن يستطيع إعادة ضمه من جديد.

رئيس بريشيا يؤكد طلب إنتر لضم تونالي

كشف ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا عن وجود طلب من إنتر ويوفنتوس للحصول على خدمات اللاعب ساندرو تونالي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها وقال: "إنتر ويوفنتوس طلبا الحصول على خدماته، وعدة فرق أخرى".

مارتينيز مهدد بخسارة مكانه في تشكيل إنتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر قد يفقد مكانه في تشكيل النادي الإيطالي قريبًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن المدرب أنطونيو كونتي قد تحدث مع اللاعب وأخبره بضرورة العودة لمستواه قريبًا.