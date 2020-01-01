أخبار إنتر اليوم | أرقام قياسية بالدوري الأوروبي، وكونتي يرفض التراجع

أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين 17 أغسطس.

الفوز الكبير في نصف نهائي الدوري الأوروبي، وتصريحات أنطونيو كونتي ولاوتارو مارتينيز، بالإضافة للأرقام القياسية الكثيرة التي حققه الفريق ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين 17 أغسطس.

لاوتارو يقود إنتر إلى نهائي الدوري الأوروبي من بوابة شاختار

اكتسح إنتر الإيطالي نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني بخمسة أهداف مقابل لا شيء في مواجهة الدور نصف النهائي من منافسات الدوري الأوروبي.

وبذلك يضرب إنتر موعدًا مع إشبيلية الإسباني في المباراة النهائية والتي ستقام في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، أي يوم الجمعة المقبل.

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رأسيات إنتر القياسية

نجح إنتر في تسجيل الهدف رقم 25 له من كرات رأسية هذا الموسم في مواجهة اليوم أمام نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني ليكون أكثر فريق في كل الدوريات الأوروبية الكبرى تسجيلًا للرأسيات بواقع 25 هدفًا.

الأول في تاريخ الدوري الأوروبي

فوز إنتر اليوم على شاختار بخماسية نظيفة هو الأول في تاريخ نصف نهائي الدوري الأوروبي الذي يحقق فيه أي فريق الفوز على خصمه بذلك الفارق من الأهداف.

المباراة رقم 50 للوكاكو

نجح روميلو لوكاكو في الوصول للمباراة رقم 50 له مع إنتر في الموسم الجاري بكل المسابقات، أكثر من أي لاعب آخر سواء في إنتر أو الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

كذلك أصبح لوكاكو الأول الذي يصل لذلك الرقم في موسم واحد منذ الثنائي خافيير زانيتي وصامويل إيتو في 2011.

مارتينيز يتفوق على ليفاندوفسكي

سجل لاوتارو مارتينيز اليوم هدفه رقم 13 لهذا الموسم في النصف ساعة الأولى من كل مباراة خاضها، كأكثر من سجل في ذلك التوقيت في كل الدوريات الأوروبية الكبرى.

أقرب منافسي لاوتارو هو روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ برصيد 12 هدفًأ، وخلفهما تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو بـ 11 هدفًا.

إنتر يكسر رقمه التاريخي

نجح إنتر في الوصول للهدف رقم 111 له في هذا الموسم، ليتخطى أفضل مواسمه عبر التاريخ سواء لموسم 1950-51 أو 2006-07.

الرقم هو الأفضل في تاريخ إنتر منذ أن بدأ النظام الجديد للدوري الإيطالي باللعب في مجموعة واحدة من الفرق عام 1929.

كونتي: إنتر جعل شاختار عاديًا وإشبيلية يملك الخبرة

أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر عن سعادته بالفوز إلى حققه فريقه اليوم أمام نظيره شاختار بخمسة أهداف نظيفة في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كونتي وقال: "لقد وصلنا للنهائي بعدما جعلنا شاختار يبدو فريقًا عاديًا، بالرغم من امتلاكهم للكثير من الجودة في كل الخطوط".

وأضاف: "الكل سعيد ويشعر بالرضا، ولعبنا بشكل جيد وكانت لدينا خطة مناسبة، لكن علينا التركيز على مواجهة إشبيلية، فهم لديهم خبرة كبيرة في تلك البطولة".

مارتينيز: لم ألعب جيدًا هكذا منذ فترة

وقال مارتينيز: "لقد كانت ليلة هائلة بالنسبة لنا، حققنا كل ما حلمنا به أمامهم، لقد مرت فترة طويلة منذ أن لعبت بتلك الطريقة الجيدة، وجاء ذلك الأداء في نصف النهائي، أنا سعيد وممتن".

وأضاف: "علينا الاستمرار في تقديم أفضل ما لدينا فإشبيلية لديهم قوة كبيرة، سنرتاح أولًا ونحضر لمواجهة خاصة وقوية أمامهم لاحقًا".