أحمد ياسر ريان يتقدم بالاعتذار لجماهير الزمالك

الجونة تعادل مع الزمالك إيجابيًا بهدفين لكل فريق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تقدم أحمد ياسر ريان مهاجم فريق الجونة والمعار من النادي الأهلي، بالاعتذار لجماهير الزمالك لما بدر منه خلال مواجهة الفريقين.

وكان الزمالك قد تعادل أمام الجونة بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، والتي أضعفت فرصه في التتويج بالدوري.

وقدم أحمد ريان الاعتذار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب المشادات التي حدثت بينه وبين لاعبي الزمالك.

وقال ريان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " اعتذر لجمهور الكرة المصرية وجمهور نادى الزمالك وأؤكد أن الأمر لا يتعدى كونه حماس ونرفزة ملعب".

اعتذر لجمهور الكورة المصرية وجمهور نادى الزمالك واؤكد ان الامر لا يتعدى كونه حماس ونرفزة ملعب — Ahmed Yasser Rayyan (@AhmedYRayyan) July 23, 2019

ويعد من أحمد ياسر ريان من اللاعبين المميزين والواعدين في الدوري المصري الممتاز في السنوات المقبلة، والجميع يتوقع له مستقبلًا باهر.