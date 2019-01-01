أحمد ناجي يستقر على حارس منتخب مصر في أمم إفريقيا

منتخب مصر يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية على أرضه

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن نية الجهاز الفني لمنتخب مصر نحو تحديد الحارس الأول للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويستعد المنتخب المصري لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية على أرضه ووسط جماهيره، في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر استقر على الحارس الأساسي للفراعنة في أمم إفريقيا.

وأشارت التقارير أن أحمد الشناوي حارس بيراميدز سيكون هو الأساسي في تشكيل منتخب مصر في منافسات البطولة التي ستقام منتصف العام الجاري.

واستقر ناجي على أحمد الشناوي بعد أن حافظ على مستواه المميز في الفترة الأخيرة من المباريات حيث ينتظر استمراره على تقديم مستويات مميزة.

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وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى بجانب كلًا من أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.