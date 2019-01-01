أحمد ناجي يتوجه للسعودية لمتابعة اللاعبين المصريين مع أنديتهم

منتخب مصر يستعد لكأس الأمم الإفريقية في منتصف العام الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يتوجه أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر، إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة محترفي الفراعنة في الدوري السعودي.

ويتواجد أكثر من عنصر مصري في الدوري السعودي للمحترفين، على رأسهم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي السابق والوحدة السعودي الحالي.

وكشف ناجي أنه سيتابع أكثر من عنصر من المصريين في الأندية السعودية، خلال رحلته التي ستمتد إلى 10 أيام، قبل معسكر مارس المقبل.

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وقال مدرب حراس منتخب مصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأن مطار القاهره متجهًا إلى القصيم لمشاهدة مباراة الاتفاق والرائد لمتابعة حسين السيد الاتفاق ومحمد عطوة الرائد ومنها إلى جده لقضاء أسبوع كامل مع محمد عواد لمتابعة تدريباته ومشاهدة مباراة الوحدة واتحاد جدة استودعكم الله".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر، ضمن ختام منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، والذي ضمن الصعود إليها.

وحصلت مصر على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحبها من الكاميرون، حيث حاولت جنوب إفريقيا الفوز، ولكن الأصوات حسمتها لصالح بلاد الفراعنة بنتيجة 16 مقابل صوتًا واحدًا.