أحمد ناجي: حتى الآن لم استقر على حارس مصر بأمم إفريقيا

مدرب حراس مرمى منتخب مصر يتحدث عن الاستعداد لأمم إفريقيا 2019

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عن أنه لم يستقر على الحارس الذي سيشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

ناجي قال خلال تصريحات لقناة "النهار": "مازال أمامنا وقتًا قبل موعد إقامة البطولة، حيث ستقام بعد شهر ونصف، وخلال تلك الفترة من الممكن أن يحدث أي شيء".

مدرب حراس الفراعنة تابع: "جميع حراس منتخب مصر على أعلى مستوى، وأتوقع منهم أداء رائع في كأس أمم إفريقيا، ولم أحدد حتى الآن من سيكون الحارس الأساسي".

🇸🇾 قمة الدوري السوري

الجيش 🆚 تشرين

📍دمشق

🏟️ملعب الجلاء



1⃣ تشرين: 46 نقطة

2⃣ الجيش: 44 نقطة



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أحمد ناجي أردف: "سيتم إرسال قائمة أولية لمنتخب مصر إلى الاتحاد الإفريقي، تضم 30 لاعبًا، وبعدها سيتم تقليصها إلى 23 لاعبًا وهي النهائية".

واختتم ناجي تصريحاته قائلًا: "الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، هدفه الوصول لأعلى درجة من التجانس قبل بداية البطولة".

منتخب مصر سيستعد لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا.