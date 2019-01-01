النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

أحمد ناجي: جنش الأفضل في الدوري واكتسب الخبرات الدولية

التعليقات()
egypt
مدرب حراس منتخب مصر يشيد بأداء جنش خلال الموسم الحالي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر، على أن محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، هو أفضل حارس بالدوري الممتاز هذا الموسم.

جنش هو الحارس الأساسي للزمالك هذا الموسم، ويقدم مستوى أكثر من رائع مع فريقه المتصدر للدوري.

ناجي قال خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "جنش استطاع أن يكتسب الخبرة الدولية بالمشاركات الإفريقية والعربية الأخيرة".

اختيارات المحررين

مدرب حراس المنتخب تابع: "أنا معجب للغاية بأداء جنش منذ بداية الموسم وحتى الآن مع الزمالك".

أحمد ناجي اختتم حديثه عن جنش قائلًا: "حارس الزمالك يعد من أفضل الحراس بل أنه الأفضل في الدوري المصري خلال الموسم الأخير".

الحارس صاحب الـ31 عامًا، انضم لمنتخب مصر خلال المعسكرات الأخيرة، ولكنه كان احتياطيًا خلال آخر 4 مباريات.

الموضوع التالي:
اتحاد الكرة: الأهلي قيد 4 لاعبين للمشاركة أمام بيراميدز
الموضوع التالي:
الشباب السعودي يضم المغربي مبارك بوصوفة
الموضوع التالي:
رونالدو: سأفعل المستحيل للفوز بدوري الأبطال مع يوفنتوس
الموضوع التالي:
أسطورة ليفربول السابق: الريدز مُفضلين للفوز على مانشستر سيتي
الموضوع التالي:
النصر يبلغ العويشير بالبحث عن فريق آخر
إغلاق