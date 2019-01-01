أحمد ناجي: لم أطلب العمل في الأهلي ولن أعمل بالزمالك

أحمد ناجي يتحدث عن موقفه من العودة إلى الأهلي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على أنه لم يطلب من أحد تولي منصبًا في الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

ناجي قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورت": "عندما قاموا باختيار المدرب الجديد، تلقيت بعض الاتصالات، عندما كنت أؤدي فريضة الحج، للاستفسار عن أخذ دورًا في الجهاز الفني للفريق".

مدرب حراس المنتخب السابق تابع: "من المستحيل أن أطلب من أحد تعييني، على الرغم من العلاقة الطيبة التي تجمعني برئيس الأهلي محمود الخطيب، وكان من الممكن أن أطلب منه هذا الأمر، ولكنني لم ولن أفعله".

وتحدث أحمد ناجي عن حراسة مرمى منتخب مصر، حيث قال: "الجميع كان ينتقدني على اختياراتي في كأس العالم، وعندما أعطينا الفرصة للحارس محمد الشناوي، ظهر بشكل رائع وعلى قدر كبير من المسؤولية".

وعن عمله داخل نادي الزمالك، قال ناجي: "لدي مشكلة في العمل بالزمالك، وليس في أي فريق آخر في مصر، ذلك لأن الفريق الأبيض له أبناء، وانتمائي للأهلي وعشت فيه منذ أن كان لدي 17 عامًا".

واختتم ناجي تصريحاته قائلًا: "أحترم نادي الزمالك، ولكن أبناءه أولى به حاليًا، والاختيار بين حراس الفريق الأبيض حاليًا، لا يسبب حيرة أبدًا".

ناجي كان يتولى مهمة تدريب منتخب مصر، قبل إقالة الجهاز الفني بالكامل، عقب الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.