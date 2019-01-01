أحمد موسى ينفي توجيه رسالة لجماهير النصر بعد تسجيله في مرمى الفتح

وضع موسى أصابعه في أذنيه بعدما أحرز الهدف الثاني للنصر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى، مهاجم النصر، عن سبب الاحتفال الذي قام به عقب تسجيل هدف لفريقه في مباراة الفتح أمس.

موسى وضع بصمته في مباراة العالمي أمام الفتح، والتي حسمها لصالحه بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الأسبوع 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووضع موسى أصابعه في أذنيه بعدما أحرز الهدف الثاني للنصر في الفتح، خلال اللقاء الذي كسبه النصر بخماسية نظيفة.

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اللاعب النيجري قال في تصريحاته : "لم أقصد توجيه أي رسالة إلى الجماهير، وأنا سعيد فقط بتسجيل الهدف، وأشكر جماهير النصر لأنها دعمت الفريق في اللقاء".

يُذكر أن نادي النصر بهذا الفوز رفع رصيده إلى 64 نقطة متصدر دوري المحترفين السعودي بفارق نقطة، ولكن يبقى للهلال مباراة مؤجلة أمام التعاون.