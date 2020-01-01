أحمد موسى يكشف موقفه من الرحيل عن النصر واللعب بالدوري التركي

كانت تقارير صحيفة قد أشارت إلى أن أحمد موسى، تلقى عرضًا من جلطة سراي التركي

حسم اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى مهاجم نادي النصر، موقفه من الرحيل عن العالمي، والذهاب إلى الدوري التركي خلال الفترة المُقبلة.

وكانت تقارير صحيفة قد أشارت إلى أن أحمد موسى، تلقى عرضًا من جلطة سراي التركي للانتقال إلى صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

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موسى قال تصريحات صحفية : “جلطة سراي فريق معروف في أوروبا، ومع ذلك لم أتلقَّ أي عروض، وأنا حاليًّا لاعب النصر، ولديّ عقد مستمر هنا”.

وشدد موسى على رغبته البقاء مع العالمي وعدم وجود أي نية لديه للرحيل عن الفريق حاليًا، وذلك لرغبته في مواصلة مشواره وتقديم أفضل ما لديه مع الفريق.

وكان قائد المنتخب النيجيري قد غادر الرياض رفقة عائلته إلى بلاده منذ أيام، وذلك بسبب توقف النشاط الرياضي كإجراء احترازي للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال الموسم الحالي شارك موسى في 22 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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وكان الدولي النيجيري قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، بعد تألقه اللافت مع المنتخب النيجيري في كأس العالم الذي أُقيم في روسيا.

يُذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة بعد 22 مباراة ، بفارق ست نقاط خلف الهلال.