أحمد موسى يغيب عن مواجهة نيجيريا ومصر من أجل النصر

موسى يحصل على إذن رحيل من معسكر منتخب نيجيريا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن رحيل أحمد موسى من معسكر المنتخب النيجيري قبل مواجهة مصر وديًا المقرر لها غدًا الثلاثاء.

ويعد موسى نجم المنتخب النيجيري الأول في الوقت الحالي، حيث يعتمد عليه المدير الفني في المقام الأول، وأيضًا في النصر السعودي من العناصر الأساسية.

وغادر موسى معسكر منتخب نيجيريا واتجه إلى السعودية اليوم للانضمام إلى صفوف النصر السعودي بمدينة الرياض استعدادًا للقاء الهام أمام الهلال.

ومن المنتظر أن ينتظم موسى في تدريبات العالمي غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة الهلال في قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه المنتخب المصري نظيره النيجيري، وديًا، ضمن استعدادات لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في مصر منتصف العالم الجاري.

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ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، بينما يأتي النصر في الوصافة برصيد 55 نقطة وستكون المباراة الأهم في البطولة.