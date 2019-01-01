أحمد موسى يعود لتدريبات النصر الجماعية

النصر يستعد لمواجهة الفيحاء ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تواجد النيجيري أحمد موسى، لاعب النصر السعودي في مران فريقه، بعد العودة للتدريبات الجماعية من غياب طويل خلال الفترة الأخيرة.

وكان موسى قد تعرض لإصابة قوية، أبعدته عن النصر لمدة وصلت لحوالي شهرًا، مما أفقد النصر الكثير من قوته خلال المباريات الماضية.

وشارك موسى في مران النصر استعدادًا لمواجهة الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت 23 فبراير الجاري.

وشهدت تدريبات النصر أيضًا عودة عبدالله الخيبري الذي غاب عن صفوف العالمي أمام الأهلي في مباراة الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويحتل النصر وصافة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 4 وتلقى 3 هزائم.