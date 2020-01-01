أول تعليق من أحمد موسى بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

كانت إدارة النصر قد وافقت على سفر اللاعب بطائرة خاصة

كشف اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى نجم نادي النصر حقيقة الإصابة بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وغرد موسى عبر حسابه في "تويتر" : كونوا أكثر حرصاً على تجنب الأخبار المزيفة عني أو عائلتي، وأتحدث هنا عن تلك التي تتعلق بعينة إيجابية حول فحوص فيروس كورونا".

وأضاف موسى : "نحن وصلنا إلى بلادنا قادمين من السعودية، وبدأنا في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، حافظوا على المسافة، وأبقوا بأمان".

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وكانت إدارة النصر قد وافقت على سفر اللاعب بطائرة خاصة، بسبب توقف النشاط الرياضي في المملكة.

ويأتي تعليق اللاعب عقب تداول تقارير صحفية تُشير إلى تعرض أحد أفراد عائلة اللاعب للإصابة بفيروس كورونا.