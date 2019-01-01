أحمد موسى: حققنا فوزًا هامًا وأصبحت في أفضل حالاتي

اللاعب النيجيري أحمد موسى جناح فريق النصر السعودي ويؤكد على جاهزيته لتقديم أفضل ما لديه وسعادته بالفوز الصعب الذي حققه فريقه أمام الإتفاق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب النيجيري أحمد موسى نجم فريق النصر السعودي عن سعادته الغامرة بالفوز الذي حققه فريقه أمام نظيره الاتفاق مساء الأمس في دوري كأس ولي العهد السعودي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها على قوة فريق الاتفاق وعلى صعوبة المباراة التي شهدت حالتي طرد.

وقال موسى: “صحيح أنني لم أشارك مع الفريق منذ فترة طويلة وعندما كنت أشارك لم أقدم المستوى المطلوب، لكن بعد هذا الفوز فأنا جاهز بنسبة 100%".

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وأضاف: "خضنا مباراة صعبة للغاية، وكنا على علم من البداية بمدى قوة الفريق المنافس، حيث نعلم المهارات التي تمتلكها عناصره ومستواهم الكبير".

وكان النصر قد حقق فوزًا صعبًا للغاية على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من دوري كأس ولي العهد السعودي.

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جدير بالذكر أن النصر يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة برصيد 52 نقطة خلف الهلال المتصدر بـ 56 نقطة.