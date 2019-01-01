بعد انتهاء الإجازة - أحمد موسى يصل الرياض للانضمام للنصر

برنامج تأهيلي خاص بالمهاجم النيجيري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يصل النيجيري أحمد موسى، مهاجم فريق نادي النصر السعودي، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، بعد انتهاء فترة إجازته التي حصل عليها من الجهاز الفني لفريقه.

البرتغالي روي فيتوريا، كان قد منح موسى إجازة، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب نيجيريا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر مؤخرًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الجهاز الفني للنصر بقيادة فيتوريا، أعد برنامجًا خاصًا بالنيجيري أحمد موسى، لتجهيزه لمباراة ضمك.

النصر سيفتتح مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين، بمواجهة الصاعد حديثًا ضمك، والمقرر لها يوم 22 أغسطس الجاري.

وتمكن أحمد موسى من قيادة منتخب نيجيريا، للحصول على المركز الثالث، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على تونس في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان الجهاز الفني لفريق نادي النصر، قد قرر استبعاد أحمد موسى من قائمة العالمي الآسيوية، حيث تم قيد كلًا من "عبد الرزاق حمد الله، براد جونز، جوليانو دي باولا، ومايون بيريرا".