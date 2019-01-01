أحمد موسى يعود لتدريبات النصر بعد غياب شهرين

النصر يستعيد خدمات اللاعب النيجيري

شهدت تدريبات فريق نادي النصر السعودي، مشاركة النيجيري أحمد موسى، بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة.

أحمد موسى كان يعاني من إصابة على مستوى الركبة، تعرض لها خلال مباراة النصر أمام الفتح أغسطس الماضي، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

أحمد موسى غاب عن تدريبات النصر لمدة 60 يومًا، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها، ليعود من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة.

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وواصل النصر تدريباته استعدادًا لمواجهة أبها، المقرر لها يوم السبت المقبل، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، قاد فريقه خلال التدريبات، لأداء تدريبات تكتيكية وفنية على اللاعبين.

وكان فيتوريا يحاول إعداد أحمد موسى لمواجهة الهلال التي أقيمت مساء الأحد الماضي، في ديربي الرياض، لكن عدم جاهزيته جعله يغيب عن المواجهة.