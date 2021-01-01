أحمد مجاهد يؤكد: لقاء القمة بطاقم حكام مصري .. ولا نية للتأجيل

أزمة متوقعة قبل لقاء القمة بين الزمالك والأهلي

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أزمة طاقم حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، في المباراة المؤجلة من بداية الموسم، يوم 18 أبريل الجاري، خلال شهر رمضان الكريم حيث ترسم هذه المواجهة قمة الدوري المصري الممتاز.

وقال مجاهد في تصريحات عبر قناة "TEN" المصرية إن المباراة ستقام بطاقم تحكيم مصري خلال شهر أبريل الجاري ولم يتم استقدام طاقم أجنبي.

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحاته: "لم يصلنا حتى الآن أي اعتراض من الزمالك أو الأهلي بشأن طلب حكام أجانب من أجل إدارة اللقاء".

وتابع مجاهد قائلًا: "عرضنا الأمر على لجنة الحكام بإسناد المباراة لطاقم مصري، حيث وافقت اللجنة وليس هناك أي نية لتأجيل اللقاء من الجهات الأمنية".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 11 لقاء.