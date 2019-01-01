أحمد مجاهد: قمنا بدعوة الحضري والخطيب وحسام حسن لقرعة كأس أفريقيا ولكن

الحارس المخضرم نفى دعوته سواء من الاتحاد المصري أو الأفريقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أحمد مجاهد؛ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019، قامت بدعوة الثلاثي محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، وحسام حسن؛ المدير الفني لسموحة، وعصام الحضري؛ حارس مرمى النجوم، لحضور مراسم قرعة البطولة إلا أن الثلاثي لم يحضر لظروف مختلفة.

القرعة كانت قد أُجريت أول أمس الجمعة، في منطقة سفح الأهرامات، في حفل رائع حضره العديد من نجوم الكرة المصرية والأفريقية.

وأثار غياب المخضرم الحضري عن الحفل تساؤلات، ليخرج هو مؤكدًا أنه لم تتم دعوته سواء من الاتحاد المصري أو الأفريقي. (طالع تصريحاته)

وقال مجاهد، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "حضر من نجوم الكرة المصرية أكثر من 45 نجمًا، فمن المؤكد أنه لم يفت على اللجنة المنظمة أن تدعو الحضري، وأنا شخصيًا مع هاني أبو ريدة؛ رئيس اتحاد الكرة، تقابلا مع الحضري وأكدنا عليه بضرورة الحضور، بجانب أن محمد فضل؛ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، مع أعضاء اللجنة تواصلوا معه".

وأضاف: "من الممكن أن يكون لظروف تأخر طبع الدعوة الخاصة به، لم يحضر، على الرغم من أن كثير من النجوم حضروا دون وصول دعوات واستلموها عقب الحضور".

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المتحدث الرسمي تابع: "بالنسبة لحسام حسن تم دعوته كذلك، لكنه لم يحضر، لأنه مرتبط بمباراة مع سموحة، فاعتذر لنا".

وأكمل: "قمنا بدعوة محمود الخطيب كذلك بصفته أحد أهم وأبرز النجوم في الكرة المصرية، بجانب أنه واحد من عظماء جيل 1989، لكن كان لديه ظروف خاصة، والأهلي كان لديه مباراة مهمة مع صن داونز".

يذكر أن القرعة أسفرت عن وقوع مصر ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات الكونغو وأوغندا وزيمبابوي.

ومن المقرر أن يفتتح الفراعنة البطولة بملاقاة زيمبابوي في 21 من يونيو المقبل.