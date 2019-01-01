أحمد فتحي يعترف بصعوبة مواجهة فيتا كلوب بسبب أرضية الملعب

فتحي يؤكد أن لاعبي الأهلي ليس لديهم أي قلق من مواجهة جماهير فيتا كلوب ولكن صعوبة المباراة تكمن في أرضية الملعب

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف أحمد فتحي قائد فريق الأهلي المصري من تخوفه من صعوبة مواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بسبب سوء أرضية ملعب الشهداء المغطاة بالترتان.

كما أضاف مدافع فريق الأهلي: "نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لربع النهائي، لأن الأهلي تعود المنافسة على اللقب بغض النظر عن ظروف المباراة".

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وتابع لاعب شيفيلد يونايتد السابق حديثه وقال: "قد يتأثر الأداء بسبب النجيل الصناعي، ولكننا نحاول التأقلم على أرضية الملعب من خلال التدريبات قبل المباراة، خضنا على أرضية مشابهة أمام وفاق سطيف الموسم الماضي، أما وجود الجماهير فلقد اعتدنا اللعب في مثل هذه الأجواء".

كما أعرب طارق سليمان مدرب حراس فريق الشياطين الحمر عن تخوفه من أرضية الملعب أيضًا، وذلك لأنه نجيل صناعي من الطراز القديم.