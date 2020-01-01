أحمد فتحي: فايلر سبب قرار رحيلي عن الأهلي.. وأحلم بكأس العالم 2022

أحمد فتحي يقرر الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم الجاري

تحدث أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي، عن قراره بعدم التجديد للفريق والرحيل نهاية الموسم الجاري إلى فريق جديد.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق برحيل أحمد فتحي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء.

وأشارت تقارير صحفية أن فتحي تلقى الكثير من العروض على رأسها فريق بيراميدز الذي ينافس منذ الموسم الماضي في الدوري المصري بقوة.

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وقال أحمد فتحي في تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم": "حلم المشاركة في كأس العالم 2022 هو الذي دفعني بعدم التجديد مع الأهلي خلال الفترة الحالية، من أجل التواجد في الملعب لفترة طويلة، ولكن في الأهلي كانت نسبة المشاركات ستكون قليلة".

وأضاف الظهير الأيمن للأهلي في تصريحاته: "إذا كان الأمر ماديًا لما تركت الأهلي، لأن عرضه أفضل خاصًة في الموسم الثاني والذي لا يلزمني بنسبة مشاركات، ولكن فضلت البحث عن تحد جديد".

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وتابع فتحي: "متواجد حاليًا في الأهلي أخوض مباراة وأخرى احتياطيًا، لا أشعر بالراحة مع رينيه فايلر المدير الفني الحالي، وأقدم مباريات مميزة بشهادة جماهير الأهلي وأجد نفسي على مقاعدة البدلاء وهذا أمر فني وحق له، ولكن يجب أن أخوض تحد يجعلني داخل الملعب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".

واختتم لاعب الأهلي: "التجديد مع الأهلي كان محسومًا بنسبة 100 % ولكن خلال الأشهر الماضية جلست مع فايلر لمعرفة عدم مشاركتي بانتظام أبلغني أنني لا استطيع تكملة 90 دقيقة وهو ما دفعني للتفكير بالرحيل".

وتشير التقارير خلال الفترة الأخيرة إلى اقتراب أحمد فتحي من الانضمام لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.