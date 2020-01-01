أحمد غانم: تدخلات طارق حامد عنيفة؟ يلعب مثل أحمد فتحي ووليد سليمان

أحمد غانم سلطان يرى أن طريقة لعب طارق حامد التي تشبه طريقة كاسيميرو لاعب ريال مدريد.

أكد أحمد غانم سلطان، لاعب نادي الزمالك السابق، على أن هناك مبالغات، في وصف تدخلات طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأبيض، وأن اللاعب لا يقصد أذية أي لاعب منافس.

غانم سلطان قال خلال تصريحات لقناة تايم سبورتس: "طارق حامد صنع تاريخًا لنفسه، عن طريق جهده وتعبه، ووجوده مؤثر جدًا مع الزمالك، ويستحق أن يتواجد ضمن أفضل 3 لاعبين في إفريقيا".

لاعب الزمالك السابق تابع: "طارق حامد، أكثر لاعب مؤثر في الفريق حاليًا، وهناك مبالغات كبيرة عن خشونته، وهناك بعض اللاعبين يلعبون بنفس الطريقة مصريين وأوروبيين".

وواصل: "طارق حامد يلعب بروح قوية مثل أحمد فتحي، ووليد سليمان يلعب بنفس الطريقة، وهذه روح وليست أذى كما يردد البعض".

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الظهير الأيمن السابق للزمالك أردف: "البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد، يلعب أيضًا بنفس طريقة طارق حامد، ويرتكب 30 خطأ في دقيقتين، وهذا المركز يحتاج لتدخلات كثيرة عكس أي مركز".

واختتم غانم تصريحاته قائلًا: "أرى أن ما يقال تجاه طارق حامد أمر مبالغ فيه، وهو لاعب غير مؤذي، واذكر لي اسم لاعب تعرض للأذى بسببه".

طارق حامد ترشح للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، بعد منافسة مع التونسي أنيس البدري، والجزائري يوسف البلايلي الذي حصل على اللقب.