أحمد علاء يتحدث عن لقب الدوري المصري والمنافسة مع الزمالك

الدوري المصري الممتاز يشهد منافسة قوية في الأمتار الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد علاء مدافع الأهلي المصري عن المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي، والمنافسة مع الزمالك على اللقب في أخر الأمتار.

ويسعى الأهلي لحسم البطولة خلال المباراتين المتبقتين من الدوري المصري، أمام المقاولون العرب ثم مواجهة الزمالك الحاسمة.

وقال علاء في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "نفكر جيدًا في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لما تحمله من أهمية من أجل لقب الدوري المصري في الموسم الحالي".

وأضاف: "بطولة الدوري لديها مكانة خاصة عند الجماهير وهو ما يمثل أكبر حافز للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من أجل التتويج".

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وتابع علاء: "نتمنى أن نظهر بشكل مميز خلال المباريات المتبقية من الدوري المصري، من أجل التتويج باللقب في الموسم الحالي، وأن يتوج الأهلي بالبطولات في السنوات المقبلة لكتابة التاريخ".

يتصدر الأهلي ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، ويتبقى له مباراتي المقاولون العرب والزمالك.