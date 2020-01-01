أحمد شوبير: ترشحي لرئاسة اتحاد الكرة لم يُحسم بعد

شوبير أعلن عن أنه قد يستعين بثنائي اتحاد الكرة في قائمته حال ترشحه بالانتخابات.

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن أنه سيقوم بالاستعانة باثنين من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السابق، حال ترشحه على منصب رئاسة الاتحاد خلال الانتخابات القادمة.

شوبير قال خلال تصريحات لإذاعة نجوم أف إم: "قراري بدخول الانتخابات المقبلة لم يتم تحديده حتى الآن بشكل نهائي، وسيكون هذا وفقًا لظروف عملي".

أحمد شوبير تابع: "في حالة اتخاذ قرار بدخولي الانتخابات القادمة، سأستعين باثنين فقط من أعضاء المجلس السابق لاتحاد الكرة المصري".

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وأردف: "لم أجد احترافية في الإدارة السابقة لاتحاد الكرة، وأيضًا لم أجد الاحترام من جانب هاني أبو ريدة، خاصة وأننا لم نستطع التواصل معه في بعض الأوقات المهمة".

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واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: "أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، لم يتواجدوا في مقر الاتحاد في الأوقات التي تم تحديدها لهم، بل كانوا يتقاسمون أيام الأسبوع، حيث يحضر شخص 3 أيام والآخر الثلاثة أيام الباقية".

جاء ذلك رغم إعلان شوبير في تصريحات سابقة، نيته خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة على مقعد الرئاسة، لينافس هاني أبو ريدة الرئيس السابق، الذي ينوي المنافسة بقائمة أخرى.