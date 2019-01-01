أحمد ريان: أحاول التألق من أجل العودة للأهلي والجونة مبارياته كلها كؤوس

مهاجم الجونة المعار من الأهلي ساهم في فوز فريقه اليوم على بيراميدز بتسجيله الهدف الثاني

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد احمد ياسر ريان، لاعب الجونة الحالي والمعار من الأهلي أنه يبذل أقصى مجهود لديه من أجل العودة إلى القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وشارك ريان في فوز فريقه على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ 23 من الدوري المصري، حيث سجل المهاجم الشاب هدف فريقه الثاني في مواجهة الليلة.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "الحمد لله على الفوز اليوم، أنا أسعى لإثبات نفسي في فترة الإعارة خاصة عندما نواجه فريقاً كبيراً".

وواصل: "بعد المباراة الأخيرة للجونة قررنا أن تكون هناك صفحة جديدة، سنتعامل مع مباراة على أنها مباراة كأس، ن أجل الفوز فقط".

الجامبي باكاري جاساما حكمًا لمواجهة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ✔️ pic.twitter.com/yGUV2tsKuM — جول مصر (@goaleg) February 19, 2019

وأكمل: "أفضل توقيت لتسجيل الهدف بعد إضاعة فريقك فرصة محققة لسبب حماس الفريق المنافس".

وأتم تصريحاته قائلاً: "هدفي أن أعود للأهلي لذا أبذل أقصى مجهود من أجل العودة لمنزلي، محمد يوسف يتواصل معناً دائماً عقب كل مباراة".

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الجدير بالذكر أن الجونة وصل إلى النقطة 26 في المركز التاسع من ترتيب الدوري بعد لعب 22 مباراة.