أحمد رفعت يقترب من الانضمام لسموحة

لاعب الزمالك توصل لاتفاق مع النادي السكندري

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن اقتراب أحمد رفعت، لاعب الزمالك من الانتقال إلى سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان رفعت قد ابتعد عن تشكيل الزمالك الأساسي منذ فترة كبيرة، مما سيدفعه للرحيل عن الأبيض خلال فترة الانتقالات الجارية.

ووفقًا لما نشرته تفارير صحفية مصرية، أن سموحة السكندري اقترب من ضم رفعت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأشارت التقارير أن اللاعب توصل لاتفاق مع سموحة على جميع تفاصيل الصفقة خلال الساعات القليلة الأخيرة، ويتبقى التوقيع.

وينتظر اللاعب الحصول على موافقة الزمالك، في باديء الأمر، حتى يوقع رسميًا على عقود انضمامه لسموحة ويدعم صفوفه في النصف الثاني من الموسم.