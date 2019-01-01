أحمد خليل يكشف سبب غضبه تجاه المدرب رودولفو أروابارينا

نادي شباب الأهلي قد حقق فوزاً ثميناً خارج ملعبه على مضيفه خورفكان بهدفين دون رد

كشف اللاعب الدولي الإماراتي أحمد خليل لاعب شباب الأهلي الإماراتي، عن حقيقة وجود أزمة مع المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الفريق، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي خورفكان.

وكان مهاجم الفريق قد عبر عن اعتراضه من الخروج في منتصف الشوط الثاني بقرار من المدير الفني خلال مباراة خورفكان بالجولة الـ10 من مسابقة دوري الخليج العربي.

خليل برر موقفه قائلاً : "الأمر غير مقصود به خلق أي أزمة مع المدير الفني، ولكن يعود لرغبتي في استكمال المباراة والتواجد داخل الملعب لأكبر وقت ممكن".

وأكد لاعب فريق شباب الأهلي، إلى أنه تحدث مع الجهاز الفني عقب اللقاء، وتفهم وجهة نظره في رغبته في منحه راحة، في ظل الاعتماد عليه في اللقاءات المقبلة.

وفي نهاية تصريحاته وجه خليل رسالة إلى جماهير الفريق مطالبًا إياها بمواصلة دعم الفريق خلال الفترة المُقبلة من أجل تحقيق الانتصارات.

يُذكر أن نادي شباب الأهلي قد حقق فوزاً ثميناً خارج ملعبه على مضيفه خورفكان بهدفين دون رد، في الجولة العاشرة من بطولة دوري الخليج العربي، الجمعة.