أروابارينا يُعلق على رد فعل أحمد خليل الغاضب خلال مباراة شباب الأهلي وخورفكان

اللاعب أبدى غضبه لخروجه من الملعب

قلل رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي من رد فعل مهاجم الفريق أحمد خليل واعتراضه الغاضب على تغييره أمام خورفكان خلال مباراة الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وكان المهاجم الإماراتي قد أبدى غضبه عند اتخاذ المدرب قرار إخراجه من الملعب عند الدقيقة الـ77 وبعدما أحرز هدف شباب الأهلي الأول من ركلة جزاء خلال المباراة التي انتهت بانتصار الفرسان الحُمر بهدفين دون مقابل لخورفكان.

ريجيكامب: حذرت لاعبي الوصل من علي مبخوت هداف الجزيرة

المدرب الأرجنتيني وصف ما حدث بأنه كان لحظة غضب ومرت، مضيفًا "لقد كان خارجًا في لحظة غضب، هي لحظة ومرت".

أضاف "لقد لعب مباراة جيدة أمام خورفكان، ولكننا فضلنا الزج بمهاجم سريع مثل حارب عبد الله في الربع ساعة الأخير من المباراة".

وقال أروابارينا مازحًا "أنا مع أحمد خليل ورفضه الخروج من الملعب، ولكني أراهنه من الآن .. إن أخرجته وسجلنا هدف سيكون مطالبًا بدعوتي على العشاء، وإن خرج ولم نُسجل سأدعوه أنا".

وأغلق المدرب صاحب الـ44 عامًا هذا الملف نهائيًا بقوله "الأجواء جميلة وإيجابية داخل غرفة تغيير ملابس شباب الأهلي، ورأينا جميعًا أحمد خليل وهو يُهنئ حارب على تمريرة الهدف الثاني الذي سجله ليوناردو دي سوزا".

وأتم أروابارينا تصريحاته عقب الفوز بتهنئة اللاعبين على الفوز والتأكيد على أن عليهم طي تلك الصفحة حاليًا والاستعداد جيدًا وبتركيز كامل لمباريات كأس رئيس الدولة.