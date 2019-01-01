أحمد خليل: سنحاول التتويج بكافة البطولات مستقبلًا

مهاجم شباب الأهلي دبي، تحدث عن تسجيله هدفين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى أحمد خليل، مهاجم فريق شباب الأهلي دبي، سعادته بتتويج فريقه بكأس رئيس دولة الإمارات، على حساب فريق الظفرة.

شباب الأهلي دبي، حقق الفوز على الظفرة في نهائي كأس رئيس دولة الإمارات، بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب هزاع بن زايد.

أحمد خليل قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الجميع يشعر بالفرحة، والبطولة غالية على الكل، وفرصة بالنسبة لنا لتحقيق اللقب".

مهاجم شباب الأهلي تابع: "الحمد لله هذا طموح الفريق، ونحن قادرين على تعويض باقي البطولات في المستقبل".

“سعيد بهذا التتويج وسنعمل على تقديم الأفضل في المستقبل”

أحمد خليل - صاحب هدفي فريق شباب الأهلي دبي#الظفرة_شباب_الأهلي

نهائي #كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/50MiVCwwef — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2019

وعن تسجيله هدفين في المباراة، قال خليل: "أطمح كمهاجم أن أسجل أهداف، وهذا توفيق من رب العالمين، والحمد لله هذا الأمر ليس بالغريب علينا، وسنحاول خلال المستقبل تحقيق المزيد من البطولات".

واختتم مهاجم شباب الأهلي تصريحاته، موجهًا الشكر إلى جماهير ناديه، قائلًا: "أهدي البطولة لكل أهلاوي".

وسجل أحمد خليل هدفي شباب الأهلي دبي، ليقود فريقه لتحقيق لقب كأس رئيس الإمارات للمرة التاسعة في تاريخه.