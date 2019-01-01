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رسميًا - أحمد حمدي ينتقل من الأهلي للجونة على سبيل الإعارة

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شركة بريزنتيشن الراعية لحقوق النادي الأهلي المصري تعلن عن انتقال أحمد حمدي لاعب وسط الفريق إلى الجونة رسميًا.

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلنت شركة بريزنتيشن، الراعية لحقوق النادي الأهلي المصري، انتقال أحمد حمدي لاعب وسط الفريق إلى الجونة رسميًا.

وانتشرت تقارير صحفية، مؤخرًا حول اهتمام الجونة بضم أحمد حمدي لتدعيم خط وسط الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وكشفت الشركة الراعية عن طريق الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إعارة حمدي إلى الجونة لمدة 6 أشهر.

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وكتب الشركة عبر حسابها: "ميركاتو الشتاء| أحمد حمدي ينتقل إلى الجونة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة".

ولم تكشف الشركة الراعية عن أي تفاصيل مالية للصفقة، بانتقال حمدي إلى الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

والجدير بالذكر أن حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق، يتولى في الوقت الحالي منصب مدير الكرة بنادي الجونة.

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