أحمد حسن : مواجهة الأهلي لن تحسم الدوري ونتمنى أن تكون مثل مباراة الزمالك

اشتعلت منافسة بطولة الدوري المصري هذا الموسم 2019، بين ثلاثي المقدمة الأهلي والزمالك وبيراميدز

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد أحمد حسن، المشرف العام على فريق بيراميدز، على أهمية مباراة الفريق المقبلة أمام النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بيراميدز يواجه الأهلي الخميس المقبل، حيث اشتعلت منافسة بطولة الدوري المصري هذا الموسم 2019، بين ثلاثي المقدمة الأهلي والزمالك وبيراميدز، بعد انتهاء الجولة الـ28 من عمر المسابقة.

حسن قال في تصريحاته : "نتمنى أن تخرج مثل مباراة الزمالك وتتحدث عنها الجماهير ويتم تقديم عرضًا جيدًا في الملعب وهي في النهاية مباراة بثلاثة نقاط".

عدلي القيعي 🗣️



بالنسبة لمباراة صن داونز:



جمهورنا العظيم قد يكون حافزا أو عاملًا للضغط

الأمر بأيديهم، هم اللاعب والعنصر الأهم بالنسبة للفريق شرط أن يؤدي دوره في المساندة حتى آخر دقيقة pic.twitter.com/thjSkJjivM — جول مصر (@goaleg) April 12, 2019

وأكمل المسؤول بنادي بيراميدز : "مباراتنا أمام الأهلي لن تحسم بطولة الدوري وما هي إلا مباراة بثلاثة نقاط يتمنى أن يظهر لاعبوه خلالها بشكل جيد".

ماذا فعل بيراميدز قبل وبعد الحكام الأجانب؟

يُذكر أن الأهلي تصدر بطولة الدوري، برصيد 58 نقطة حصيلة 25 مباراة، حقق خلالها 18 انتصار و3 تعادلات و3 خسائر، ويتبقى له 9 مواجهات.