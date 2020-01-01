أحمد حسن : شريف إكرامي سيرحل إلى بيراميدز والأهلي سيخسره

شريف سينضم لصفوف نادي بيراميدز بداية الموسم المقبل

كشف الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، عن مصير شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي المصري الحالي، وذلك بعد قرار اللاعب الرحيل عن فريقه.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج نمبر وان على قناة النهار : "شريف سينضم لصفوف نادي بيراميدز بداية الموسم المقبل".

وكان شريف إكرامي قد أصدر بيانًا رسميًا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه رحيله عن النادي الأهلي المصري نهاية الموسم الحالي لرغبته في خوض تجربة جديدة.

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أحمد حسن أضاف في تصريحاته : اللاعبين الكبار لهم دور كبير مع أي فريق لما يمتلكوه من خبرات، وبالتأكيد شريف إكرامي له دور مهم.

وأكد عميد لاعبي العالم أن رحيل إكرامي خسارة للقلعة الحمراء قائلاً : "رحيله سيكون خسارة للأهلي، في الوقت الحالي مشكلة الأحمر أنه يمتلك فريقًا جيدًا ولكن لا يمتلك خبرات كثيرة، وسيواجه هذه الأزمة قاريًا وليس محليًا".

وأنهى لاعب المنتخب المصري السابق تصريحاته : "خبرات الأهلي تتمثل في عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي والشناوي وإكرامي، وباقي اللاعبين بدرجات متفاوتة، وهؤلاء هم العامل الأكبر نظرًا لخبراتهم، فوجودهم مهم ليس داخل الملعب فقط ولكنه خارجه".