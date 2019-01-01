أحمد حسن: تعادل الأهلي والزمالك مفيد لبيراميدز

مدير الكرة بالنادي يتحدث بعد الفوز على بتروجيب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد أحمد حسن مدير الكرة في بيراميدز أن ناديه استفاد بالتأكيد من تعادل منافسيه على لقب الدوري المصري "الزمالك والأهلي" في مباراتهما الأخيرة يوم السبت الماضي.

وكان متصدر البطولة ووصيفه قد فقدا نقطتين ثمينتين بتعادلهما السلبي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17، والتي أقيمت على ملعب برج العرب وسط ظروف جوية صعبة وحالة ملعب سيئة جدًا.

وتحدث الصقر المصري عقب انتصار بيراميدز على بتروجيت بهدفين دون رد قائلًا لقناة أون سبوت "مباراة صعبة وانتصار مهم لاستعادة الثقة والبقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري".

"اللعب بعد توقف طويل دومًا ما يكون صعبًا، ولذا كان من المهم أن ننتصر اليوم لنؤكد أننا نريد المنافسة على اللقب. الأداء تحسن كثيرًا خلال الشوط الثاني واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية".

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أحمد حسن أوضح أن جميع المباريات المتبقية في البطولة صعبة لأنها ستجمع أطراف تنافس على الصدارة مع أطراف أخرى تقاتل للهروب من شبح الهبوط، وأكد أخيرًا أن فريقه استفاد من تعادل الزمالك والأهلي.

إذ قال "شاهدت المباراة بحزن مثلي مثل أغلب الشعب المصري نتيجة حالة الملعب السيئة جدًا، لكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نلوم إدارة ملعب برج العرب لأنهم تحملوا كثيرًا، إذ لا يمكن أن نلعب "500" مباراة على نفس الملعب خلال الموسم وبعدها نطالب برؤيته في أفضل حالة".

"من الصعب الحديث فنيًا عن المباراة، لكن التعادل يبقى مفيدًا لنا لأنه قربنا من المنافسة، نحن تعادلنا في أكثر من مباراة وفقدنا عدة نقاط ولذا هذا التعادل مفيد لنا ويُعوضنا عن النقاط التي فقدناها. أتمنى في النهاية أن نستفيد جميعًا من الأخطاء ونتعلم منها ونعالجها".

يُذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، فيما يتصدر الزمالك البطولة بـ54 نقطة يليه الأهلي بـ52 نقطة وكلاهما لعب 23 مباراة.