طبيب منتخب مصر يكشف موقف أحمد حجازي من لقاء الكونغو الديمقراطية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، عن موقف أحمد حجازي مدافع الفراعنة، من المشاركة في المباريات المقبلة في كأس أمم إفريقيا.

حجازي تعرض للإصابة خلال مباراة مصر أمام زيمبابوي، بكسر في الأنف، وذلك بافتتاح منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي ستقام حتى 19 يوليو المقبل.

أبو العلا قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورت": "حجازي أجرى عمليات استشفاء، وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة.

مهاجم موريتانيا يتحدّث عن زيارة @trikaofficial لبلاده ودعمه للكرة الموريتانية 🇲🇷👇 pic.twitter.com/XZynIU4ify — جول مصر (@goaleg) June 24, 2019

طبيب المنتخب أشار إلى أن أحمد حجازي سيخوض المباريات المقبلة، وهو يرتدي واقي للأنف، بعد الكسر الذي تعرض له، مؤخرًا.

محمد أبو العلا أكد على أن جميع اللاعبين أدوا عمليات الاستشفاء، والجميع جاهز للمواجهة المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية القادمة.

منتخب مصر سيواجه نظيره الكونغو الديمقراطية، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة كأس أمم إفريقيا.