أحمد برمان: روح الزعيم سبب الانتصار في دوري أبطال آسيا

تعرف على تصريحات برمان حول فوز العين على استقلال طهران

أكد أحمد برمان، لاعب العين، أنّ الفوز على استقلال طهران جاء بسبب شخصية الزعيم والروح القتالية للاعبين لتشريف الإمارات في المحافل القارية.

العين نجح في خطف هدف التعادل من استقلال طهران في الدقائق الأخيرة بدوري أبطال آسيا.

وقال برمان في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: "مباراة استقلال طهران لم تكن سهلة نظرًا للغيابات في الفريق وعامل الطقس ومساندة الجمهور للفريق الإيراني".

وتابع: "أظهرنا شخصية قوية وروحًا قتالية في ملعب صعب ونحمد الله الذي وفقنا للعودة بنتيجة إيجابية خارج ملعبنا".

🗣️ ميدو: لم أبالغ عندما وصفت #الهلال بأنه أفضل فريق في آسيا pic.twitter.com/negk22zMre — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 12, 2019

برمان تمنى استمرار حصد النقاط في المجموعة الثالثة لضمان التأهل للدور القادم.

واختتم: "السر يكمن في شخصية الزعيم والروح القتالية وإحساس اللاعبين بالمسؤولية نحو الشعار وتقديم صورة مشرفة للكرة الإماراتية في المحافل الخارجية".

التعادل منح الفريقان أول نقطة في رصيدهما واحتل الزعيم المركز الثالث في المجموعة الثالثة، حيث خسر لقاء الجولة الأولى أمام الهلال السعودي، بينما يحتل الفريق الإيراني المركز الأخير بعد هزيمته بالمباراة الأولى أمام الدحيل القطري.