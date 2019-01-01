وكيل الفريدي يعرضه على التعاون والقرار بيد سيرجيو

هل ينتقل أحمد الفريدي إلى التعاون

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قام أحد وكلاء اللاعب أحمد الفريدي، لاعب وسط فريق نادي النصر السابق، بعرضه على مسؤول بنادي التعاون، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أحمد الفريدي رحل عن فريق النصر خلال الموسم الماضي، بعدما استبعده الجهاز الفني من المشاركة مع الفريق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن مسؤول التعاون رد على الوكيل، بضرورة التحلي بالصبر، حتى يتم عرض الأمر على الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو سيرجيو.

مسؤولو نادي التعاون سيمنحون الفرصة للمدرب البرتغالي، من أجل مشاهدة أحمد الفريدي خلال مباريات سابقة، عبر الفيديو، لاتخاذ قراره النهائي.

نادي التعاون يبحث عن صانع ألعاب، يعوض رحيل اللاعب السوري جهاد الحسين، وقد يكون أحمد الفريدي هو البديل المناسب.

ومن المقرر أن يتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بتعاقد التعاون معه، أو بصرف النظر عن الصفقة.