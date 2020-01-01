أحمد السيد يكشف سبب وسر إطلاق اسم "ميسي" عليه

مانويل جوزيه أطلق هذا الاسم على مدافع الأهلي السابق.

كشف أحمد السيد، مدافع النادي الأهلي السابق، عن سر إطلاق لقب "ميسي" عليه، من جانب البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للمارد الأحمر.

أحمد السيد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "جوزيه كان لا يحب أن نقوم بالتسديد بقوة في التدريبات، بل نقوم بركن الكرة بطريقة R2، وعندما كان يوفر النادي بعض الأحذية الجديدة لنا، كنت أقوم بتبديل حذائي بحذاء خالد بيبو، لأنه كان يعاني من الإصابات".

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السيد تابع: "كنت أرتدي حذاء بيبو قبل أن يرتديه بهدف التليين، وجاء خلال تدريب كان عندما يسدد كرة تأتي بعيدًا عن المرمى، في حين عندما كنت أركل الكرة تأتي في (المقص)".

مدافع الأهلي السابق أردف: "بعدها قال لي جوزيه أن قدمي اليسرى أفضل من الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، فرويت له ما حدث، وأنني ألعب بحذاء خالد بيبو، فطلب مني بعدم تكرار هذا الأمر، لأن بيبو مطالب بالتسديد على المرمى، بحكم أنه مهاجم".

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وواصل: "قام جوزيه بإطلاق اسم مارادونا عليّ، وبعد مرور بعض الوقت، قال لي جوزيه أن مارادونا ازداد وزنه، سأطلق عليك اسم ميسي".

وروى أحمد السيد قصة أخرى خلال مباراة الأهلي وبرشلونة، حيث طلب منه جوزيه بمراقبة ليونيل ميسي، فقال له ضاحكًا: "العالم كله لم يستطع إيقاف ميسي، من أين جئت بهذه الثقة العالية؟".

يذكر أن أحمد السيد كان أحد لاعبي الجيل الذهبي للنادي الأهلي، حيث حقق مع القلعة الحمراء حوالي 26 بطولة، منهما 5 دوري بطال إفريقيا، حيث لعب في صفوفه منذ عام 2000 حتى رحل عنه عام 2012.