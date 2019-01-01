أحمد أيوب: لم أُظلم في الأهلي ورحلت عن بيراميدز بسبب حسام حسن

مدرب الكتيبة الزرقاء يتحدث عن تجربته مع بيراميدز وكواليس رحيله

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أحمد أيوب؛ المدرب الأسبق للأهلي وبيراميدز، على استفادته من العمل بالجهاز الفني للكتيبة الزرقاء، موضحًا أنه نادي أنشئ للمنافسة لسنوات مقبلة.

المدرب رحل عن تدريب الشياطين الحمر عقب الهزيمة أمام كمبالا سيتي الأوغندي بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، ليتجه بعدها للعمل في النادي الناشيء حديثًا بيراميدز.

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وقال أيوب، عن تجربة بيراميدز، في تصريحاته لإذاعة "الشباب والرياضة": "تجربة مهمة واستفدت منها كثيرًا، لأنني تعاملت مع منظومة كبيرة، والآن بيراميدز يضاهي الفرق الكبيرة نظرًا لإمكانياته المادية والفنية، وتعاملت مع قامات كبيرة في التدريب، فأي مدرب له شخصية مختلفة يكتسبها من الخبرات وكثرة التجارب، التي تؤهله لانتقاء مواقفه عندما يكون مسؤول".

وأضاف: " بيراميدز لم يكن لمدة بسيطة، بل أنشئ ليستمر بدليل الصفقات والاهتمام الكبير بالمسؤولين من أجل الاستمرارية والمنافسة، لذلك هي تجربة مفيدة للمنافسة والجماهير، وستستمر طويلًا".

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حول أسباب رحيله عن القلعة الزرقاء، أوضح: "بدأت مع بيراميدز منذ أول يوم بدأ تكوين الفريق به ثم عملت مع المدرب بالبرازيلي ثم أتى لافولبي لتولي المسؤولية الفنية للفريق، وكنت المصري الوحيد في الجهاز لخبرتي بالدوري المصري إلا أنه عندما جاء حسام حسن مديرًا فنيًا فكان معه جهازه بالكامل، فعُرض علي منصب مدير قطاع الناشئين، ورأيت أنه منصب غير مناسب لي حاليًا، كنت أرغب في استكمال مسيرتي كمدرب عام أو مدير فني لذلك اعتذرت عن الاستمرار".

عن إمكانية قبوله العودة مجددًا للعمل بالأهلي، علق: "الأهلي بيتي ولو عرض علي العمل به سأكون موجود مرة أخرى، فأي مدرب يرغب في العمل بالقلعة الحمراء".

بسؤاله عما إذا تعرض للظلم بعدم توجيه الأهلي الشكر له وإقالته مباشرةً عقب الهزيمة أمام كمبالا: "في مجال التدريب لا يستمر أحد طوال مسيرته مع نادٍ واحد، لذلك لا أشعر بالظلم عقب الرحيل، قد أكون موفق فترة وأخرى لا، في الأخير هو قرار إدارة ويحترم، وكجهاز فني بالكامل حققنا 90 بالمئة من الأهداف المطلوبة هذه الفترة، فحصلنا على الدوري والكأس والسوبر ووصلنا لنهائي أفريقيا رغم التعثرات في الموسم الأخير".