أحمد أيوب: حسام البدري قد يعود للأهلي

أحمد أيوب يكشف عن تدريب العين الإماراتي وعناصر المنتخب المصري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أحمد أيوب، المدرب العام السابق بالأهلي وبيراميدز، على أنه كان قريبًا من تولي منصب المدرب المساعد للإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي.

وقال أيوب خلال تصريحات تليفزيونية: "جاريدو كان طلب الاستعانة بخدماتي ولكن المفاوضات لم تتم، بسبب رفض العين الإماراتي ضم مدرب معاون أجنبي".

أحمد أيوب أشار إلى أنه لن يعمل في دور الرجل الثاني مع أي مدرب، باستثناء حسام البدري لأنه يعتبره الأب الروحي له.

مدرب بيراميدز السابق تابع: "قد يعود حسام البدري للأهلي، بالرغم من عمله في بيراميدز، لأن هناك متغيرات كثيرة بكرة القدم".

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وتحدث أيوب عن عمار حمدي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري، حيث قال: "ما زال في سن صغير، وأرفض تضخيم موهبته لأنه بحاجة لاكتساب الخبرات".

واختتم مدرب الأهلي السابق تصريحاته متوقعًا عودة رمضان صبحي إلى منتخب مصر، وأيضًا عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لأنه لا غنى عنه.

أحمد أيوب كان ضمن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، قبل رحيله وتوليه مسؤولية تدريب فريق بيراميدز.