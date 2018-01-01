أحمد أشرف يظهر في تشكيل الهلال الأساسي أمام الحزم

الهلال يسعى لتعزيز صدارته أمام الحزم

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أعلن البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للهلال السعودي، تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره الحزم عصر اليوم.

ويستضيف الهلال نظيره الحزم، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب "جامعة الملك سعود".

ويسعى الهلال لتعزيز صدارته للدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بفوزًا جديدًا على الحزم والوصول إلى النقطة 35. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وجاء التشكيل الرسمي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي

الدفاع: محمد البريك – ألبرتو بوتيا – علي آل بليهي – حسن كادش

الوسط: محمد كنو – كارلوس إدواردو – أحمد أشرف – سالم الدوسري

الهجوم: جيليمن ريفاس - جوميز