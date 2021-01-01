أحمد أحمد يعود إلى "كاف" .. و"كاس" تحسم مصيره بشأن الانتخابات

هل يعود أحمد أحمد للمشاركة في انتخابات الاتحاد الإفريقي؟

أصدرت المحكمة الدولية الرياضية "كاس"، قرارها بشأن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعدما تقدم شكوى ضده مؤخرًا بسبب بعض المخالفات.

وكان أحمد أحمد قد تم إصدار قرار مسبقًا بإبعاده عن منصبه من رئاسة الاتحاد الإفريقي بعدما تعرض للإيقاف لمدة 5 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وفرض غرامة 200 ألف فرانك سويسري.

واتخذت المحكمة قرار عودة أحمد أحمد إلى منصبه، كحكم أولي في الوقت الحالي، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي خلال الفترة المقبلة، حيث لن يستطيع أن يترشح في الانتخابات القادمة.

وستقام انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في شهر مارس المقبل، لانتخاب رئيسًا جديدًا للكاف، حيث يسعى أحمد أحمد للحصول على حكم يسمح له بالمشاركة.

وأكدت المحكمة أنها ستستمع لأقوال أحمد أحمد بداية مارس المقبل، وأشارت إلى أن موعد القرار لن يؤثر على فرصته في المشاركة في انتخابات الكاف المقبلة.

ومن المنتظر أن تحسم المحكمة مصير أحمد أحمد من الإيقاف لمدة 5 سنوات، فهل سيعود الملغاشي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي مرة أخرى والدخول في السباق الجديد؟