أحمد أحمد يعلن تشكيل لجنة أمنية لتجنب أحداث الشغب بكأس أفريقيا 2019

23 يومًا تفصلنا عن بطولة القارة السمراء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الاتفاق مع الحكومة المصرية على تشكيل لجنة أمنية، للتعامل مع أي أحداث شغب أو إرهاب قد يحدث خلال كأس أمم أفريقيا 2019.

بلاد الفراعنة من المقرر أن تستضيف البطولة الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخها، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

الكشف عن كرة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019

وقال أحمد أحمد، خلال تصريحاته على هامش زيارته لجنوب أفريقيا: "لا يمكن لأي بلد في العالم أن تضمن ألا يحدث أي شيء خلال استضافتها لبطولة، هذا في العالم كله، والأمن مشكلة عالمية وليست مصرية فقط".

وأضاف: "نعم من المؤسف أن نقول أننا لا يمكن أن نضمن ألا يحدث شيء خلال أي بطولة، لكننا اتفقنا مع الحكومة المصرية على تشكيل لجنة أمنية لضمان ألا يحدث شيء وكذلك للتعامل مع أي أحداث قد تحدث خلال كأس أفريقيا".

يذكر أن مصر كانت قد فازت باستضافة كان 2019 بعد سحبها من الكاميرون، وبعد منافسة مع جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تفتتح البطولة بمواجهة مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة في 21 يونيو.