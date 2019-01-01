أحمد أحمد: إقالة عمرو فهمي أمر عادي - وأمم إفريقيا ستنجح في مصر

رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن إقالة عمرو فهمي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على أن قرار إقالة عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمرًا عاديًا.

المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، قرر الإطاحة بعمرو فهمي، خلال الاجتماع الذي تم في القاهرة منذ أيام.

أحمد قال خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "أنا مثل المدرب، وأحاول أن استغل كل الأوراق التي أمتلكها، قرار إقالة عمرو فهمي أراه عاديًا".

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رئيس الاتحاد الإفريقي تابع: "في بعض الأحيان يقوم المدرب بتبديل خلال مباراة، بهدف تحسين الأداء وسد القصور، وبعدها يحكم الجميع إذا كان موفق أم لا".

وتحدث أحمد أحمد عن استعداد مصر لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث قال: "لدي اقتناع بأن مصر جاهزة لتنظيم البطولة، والجميع أكد على أنها جاهزة لهذا الحدث".

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بالنسخة التي ستشهد مشركة 24 منتخبًا.