أحرج زيدان - هدف ماريانو في الكلاسيكو يضعه بقائمة بيتيس

رغم تأكيداته أنه المهاجم الثالث..

يبدو وأن هدف ماريانو دياز لفريقه ريال مدريد في شباك برشلونة الأسبوع الماضي قد أجبر زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، على إعادة النظر في موقف اللاعب من قائمة الميرينجي في الفترة المقبلة.

دياز نزل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليحرز الهدف الثاني بعد 50 ثانية فقط ويخطف الأنظار وسط مطالبات الجماهير بأن يحصل على فرصة أكبر، فلم يشترك البرازيلي سوى في 44 دقيقة هذا الموسم بمختلف البطولات.

زيزو خرج بعد الكلاسيكو وأعلن أن الوضع سيبقى على ما هو عليه وأن صاحب الـ26 عامًا هو المهاجم الثالث خلف كريم بنزيما ولوكا يوفيتش، بيد أن الأمور على أرض الواقع في طريقها للتغير حسبما اتضح في قائمة الريال لمباراة ريال بيتيس.

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واستبعد المدرب الفرنسي لوكا يوفيتش من قائمة مباراة بيتيس على الرغم من جاهزيته البدنية، وآثر وضع دياز محله، إلى جانب إعادة رودريجو مرة أخرى للفريق الأول بعد إرساله آخر أسبوعين للعب رفقة فريق الكاستيا.

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في الوقت نفسه فإن الريال سوف يفتقد لخدمات داني كارفخال وناتشو بسبب الإنفلونزا، مع إيسكو بسبب الإصابة في الظهر، والغياب المعتاد للثنائي ماركو أسينسيو وإيدين هازارد للإصابة، مع استمرار استبعاد براهيم دياز للمباراة السابعة على التوالي.

قائمة ريال مدريد أتت على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أريولا - ألتوب

الدفاع: ميليتاو - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - ميندي - مارسيلو

خط الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - فالفيردي - كاسيميرو - خاميس رودريجيز

الهجوم: لوكاس فاسكيز - جاريث بيل - كريم بنزيما - ماريانو دياز - فينسيوس جونيور - رودريجو

يذكر أن ريال مدريد قد عاد مجددًا لصدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد الانتصار على البرسا في الكلاسيكو، ليكون الفارق بينهما نقطتين.