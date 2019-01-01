أحد يكشف عن آخر صفقاته

فريق أحد يتعاقد مع أيمن بلعيد رسميًا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي أحد رسميًا تعاقده مع المدافع التونسي أيمن بلعيد حتى نهاية الموسم.

ونشر حساب النادي السعودي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر كتب فيها: " أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي أيمن بلعيد حتى نهاية الموسم".

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تأتي هذه الخطوة بعد ساعات من فسخ أحد لتعاقده مع اللاعب المصري مؤمن زكريا، الذي جاء للفريق في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من فريق الأهلي المصري.

وكان بلعبيد البالغ من العمر 30 عامًا قد سبق له اللعب لصالح أندية سبارتا براج التشيكي وليسكي صوفيا البلغاري والنجم الساحلي التونسي روثيرهام يونايتد الإنجليزي.

يشار إلى أن فريق أحد يتذيل حاليًا جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد اثنتي عشرة نقطة.

ومن المقرر أن يلعب أحد مباراته المقبلة في الدوري أمام الفتح يوم الخميس المقبل.