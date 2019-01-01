أحد يدرس فسخ تعاقده مع مؤمن زكريا

لاعب الأهلي انضم للنادي السعودي على سبيل الإعارة، لكن قد تكون عودته قريبة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن مؤمن زكريا؛ لاعب أحد السعودي، أصبح قريبًا من العودة مجددًا إلى ناديه السابق الأهلي المصري، قبل انتهاء عقده.

اللاعب رحل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي الماضي، منتقلًا إلى النادي السعودي لمدة خمسة أشهر على سبيل الإعارة.

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وعلى غير المتوقع، أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن أحد يدرس فسخ تعاقده مع المحترف المصري وتوقيع مخالصة مالية معه، لعدم جاهزيته حتى الآن للمشاركة في المباريات.

وأوضحت الصحيفة أن النادي السعودي بدأ التحرك لضم مهاجم أجنبي آخر بدلًا من زكريا، على أن ينضم له في صفقة انتقال حر.

مؤمن أجرى بالأمس الكشف الطبي في أحد مستشفيات المدينة المنورة، لكن يبدو أنه لم يجتازه بنجاح.

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يذكر أن صاحب الـ30 عامًا لم يشارك بعد في أي مباراة مع أحد، حيث لازم مقاعد البدلاء في مباراتين وخرج من قائمة مباراتين أخرتين.

ورحل زكريا عن الأهلي بعد استبعاده من المباريات كذلك في الفترة الأخيرة للفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني السابق، واستمر الوضع كما هو عليه مع قدوم الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني الحالي، رغم تجديد عقده في الفترة الأخيرة.