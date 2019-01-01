أحد وكلاء لوكاكو يعلق على العنوان الصادم لمواجهة إنتر وروما

واقعة جديدة تثير الجدل في الدوري الإيطالي قبل المباراة المنتظرة

أعرب مايكل يورموك، أحد ممثلي المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، عن غضبه الشديد من استمرار حالة العنصرية في إيطاليا وأوروبا كلها هذا الموسم.

صحيفة "كوريري ديلا سبورت" الإيطالية، أثارت الجدل بعنوان صادم صباح اليوم الخميس بعنوان "الجمعة السوداء"، في إشارة للوكاكو وكريس سمولينج، قبل مواجهة إنتر وروما غداً بالدوري الإيطالي.

يورموك قال في تصريحات صحفية:"أشعر بحالة دهشة شديدة جداً ولا أصدق ما رأيته بعد مشاهدة هذا العنوان".

وأضاف:"قمنا بمقابلة اللجنة المنظمة للدوري الإيطالي 3 مرات، الأندية أصدرت خطاباً حول مبادرة للقضاء على العنصرية، ولكن مع كل الاحترام لهم، لم يكن له أي مضمون".

وتابع وكيل مهاجم إنتر:"يمكنهم فقط الخروج بالحديث عن خطوات واضحة لإيجاد الحلول وطلب المساندة والدعم من أجل تطبيقها".

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واستكمل:"أتفهم أن عنوان الخبر لا يعكس مضمونه، ولكن هذه الأمور لا يجب أن تحدث خاصة للحساسية الموجودة في الوقت الحالي من هذا الشأن، مع كامل احترامي لهم، فهذه العناوين غير مقبولة أبداً لأنها تساعد على انتشار المشكلة أكثر من حلها".

يذكر الصحيفة الإيطالية قد رفضت الاعتذار عن هذا العنوان التي تصدر عددها، وأكدت على حسن نيتها وعدم قصد الإساءة العنصرية تجاه لوكاكو وسمولينج.