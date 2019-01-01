أحد: واثقون من قانونية مشاركة العويشير أمام الهلال

الحزم كان قد احتج من قبل على مشاركة الحارس وتم رفض احتجاجه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد بدر العياضي؛ إدارة نادي أحد السعودي، أن مشاركة عبد الله العويشير؛ حارس مرمى الفريق، نظامية ولا يشوبها شيء أمام الهلال، مستدلًا على موقف اتحاد الكرة من احتجاج الحزم.

ويشارك العويشير بصفة أساسية في مواجهة الزعيم، المقامة حاليًا على ملعب محيط الرعب، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

العياضي قال، خلال تصريحاته لقناة "الرياضية" السعودية: "متأكدون من مشاركة العويشير، وإذا لم نكن متأكدين ما كنا دفعنا به".

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وأضاف: "الحزم احتج على مشاركته من قبل وما صار أي شيء، بالطبع مشاركة العويشير سليمة 100 بالمئة".

وكان الحزم قد احتج من قبل على مشاركة العويشير خلال مواجهته، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، كونه انضم لأحد كلاعب هاوٍ في فترة ما بعد القيد.

العويشير انضم لأحد في فبراير الماضي في صفقة انتقال حر كلاعب هاو، بعدما وقع مخالصة مالية مع النصر.