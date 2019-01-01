أحد رعاة نيمار يعلن عودته لبرشلونة عن طريق الخطأ

أحد رعاة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان يعلن عن طريق الخطأ عودته لبرشلونة

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن أحد رعاة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي عن عودته للبلوجرانا عن طريق الخطأ.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت ذلك الراعي هو "جاجا ميلانو" إحدى محلات الساعات والمجوهرات في إيطاليا.

وظهر نيمار على حساب الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" وهو يرتدي بعض منتجاتها على قميص برشلونة الجديد.

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وقامت الشركة بحذف الصورة بعد نشرها بدقائق قليلة مما يؤكد انها تم نشرها عن طريق الخطأ ضمن حملة دعائية من المفترض أن تصاحب انتقاله للفريق الكتالوني.

وكان باريس سان جيرمان قد طالب برشلونة بدفع ٢١٥ مليون يورو للحصول على خدمات نيمار بشكل نهائي دون إدخال أي لاعبين في الصفقة، بعد رفض عثمان ديمبلي للمغادرة.

وعلم جول.كوم أن برشلونة في الوقت الحالي بعيدًا عن التوقيع مع اللاعب، لكن الإدارة لن تتوقف عند هذا الحد وستحاول ضمه من جديد قبل مساء الإثنين المقبل.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات الصيفية سينتهي في كل من فرنسا وإسبانيا مساء الإثنين المقبل، مما يعني انها الفرصة الأخيرة لرحيل البرازيلي.