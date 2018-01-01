أحد السعودي يسعى لضم إسماعيل الحداد

أحد يسعى لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يسعى نادي أحد السعودي، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدعيم الفريق استعدادًا للنصف الثاني من الموسم في دوري كأس الآمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل أحد المركز الأخير في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بسبب تراجع النتائج، برصيد 6 نقاط فقط في ذيل ترتيب البطولة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي أحد تسعى لضم إسماعيل الحداد، جناح الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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وأشارت التقارير أن المقابل المادي للصفقة هو العقبة الوحيدة في الفترة الحالية، لإتمام انتقال الحداد إلى نادي أحد السعودي.

ويرتبط الحداد بعقد مع الوداد البيضاوي المغربي، حتى عام 2020، حيث توج مع فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2017 على حساب الأهلي المصري.

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وأشارت التقارير أن اللاعب يرحب بالتواجد في النادي السعودي، ورحب بالعرض المقدم من أحد، على الرغم من وجود منافسة من الزمالك المصري.