أُحد السعودي يحدد مصير مؤمن زكريا بالفحوصات الطبية

إعارة مؤمن زكريا لأحد مهددة بسبب إصابته

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أوضح نادي أُحد السعودي، حقيقة ما تردد حول نيتهم في التخلي عن خدمات مؤمن زكريا، لاعب الأهلي خلال الفترة المقبلة بسبب مشاكل بدنية للاعب.

وكان مؤمن قد انتقل إلى أُحد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من النادي الأهلي قبل أن يتردد حول رغبة النادي السعودي في فسخ التعاقد.

وقال محمد العلوي المشرف العام على الكرة بنادي أُحد في تصريحات إذاعية: "مؤمن زكريا سيخضع لبعض الفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة لتحديد موقفه".

وتابع: "موقف مؤمن زكريا سيتحدد عقب الفحوصات الطبية إما بفسخ التعاقد أو الاستمرار مع أحد باقي مدة الإعارة".

وتابع: "اللاعب مصاب منذ التعاقد معه ولم يستفد منه النادي حتى الأن ولم يشارك أيضًا في التدريبات ليصاب بقميص أُحد، وهو ما أضطرنا لخضوعه لبعض الفحوصات".

واختتم العلوي تصريحاته: "أتمنى أن يؤكد التقرير الطبي الذي سيكون جاهزًا خلال 3 أيام، على جاهزية اللاعب للمباريات والاستفادة منه".

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وقرر مؤمن زكريا الرحيل عن الأهلي في منتصف الموسم بسبب ابتعاده عن المشاركة أساسيًا في الفترة الأخيرة مع الفريق حيث رغب في خوض الاحتراف.